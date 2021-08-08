صور.. محافظ أسيوط يتفقد وحدة طب الأسرة في قرية النواورة بمركز البداري

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، سير العمل بوحدة طب الأسرة بقرية النواورة بمركز البداري وذلك بعد تزويدها بالأطباء لخدمة أهالي القرية والمناطق المجاورة.

كما تفقد المحافظ ومرافقوه المبنى الملحق بالوحدة والذي يجري تجهيزه ليكون مبنى للعيادات الخارجية بجميع التخصصات لخدمة أهالي القرية وأهالي القرى المجاورة وذلك ضمن خطة المحافظة للنهوض بالقطاع الصحي والخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق محافظ أسيوط، خلال الجولة الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، والنائب ناصر عثمان عضو مجلس النواب، والنائبة نشوى رائف عضو مجلس النواب.

وتابع محافظ أسيوط خلال جولته سير العمل بأقسام وحدة طب الأسرة بقرية النواورة، والتقى بالعاملين بها واطمأن على الخدمات المقدمة للمرضى، كما التقى ببعض المترددين على الوحدة الصحية من أهالي القرية واستمع إلى طلباتهم الخاصة بتطوير الوحدة الصحية وتزويدها ببعض التخصصات التي يحتاجها المرضى بالقرية.

كما استكمل المحافظ جولته بتفقد المبنى المجاور للوحدة الصحية والذي سيجري تطويره واستغلاله كعيادات خارجية لجميع التخصصات لخدمة أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأشار محافظ أسيوط إلى إنه جرى الانتهاء من إحلال كلي وتطوير وتجهيز 27 وحدة صحية بقرى ومراكز المحافظة بتكلفة تصل إلى 174 مليون جنيه، والتي جرى تنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحي الشامل والكود الذي وضعته وزارة الصحة والسكان طبقًا لشروط ومعايير الجودة ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" .