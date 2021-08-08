الجزائر / إستشهاد جنديّيْن وإصابة آخر بجروحٍ إثر إنفجار لغم

اسماعيل عبد الحي - إستشهد جنديّان متعاقدان وأصيب آخر بجروح في إنفجار لغم تقليدي الصنع بولاية عين الدفلى.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الجزائري اليوم السبت، أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتفتيش بمنطقة تاشتة زوقاغة بولاية عين الدفلى بالناحية العسكرية الأولى يوم 06 أوت 2021، وإثر إنفجار لغم تقليدي الصنع، تم تسجيل إستشهاد كل من الجندي المتعاقد مزيان فؤاد والجندي المتعاقد عمور صلاح الدين في ميدان الشرف، فيما أصيب الجندي المتعاقد ديب بدر الدين بجروح طفيفة".

ونقل البيان تعازي رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة لأسرتي الشهيدين وتمنيه الشفاء العاجل للجندي الجريح.

وأضاف البيان أن الفريق السعيد شنقريحة أكد عزم الجيش على مطاردة فلول هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم.

الشروق الجزائرية