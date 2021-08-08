الرئيس الإيراني يعيّن محمد مخبر دزفولي نائبا له

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 23 دقيقة

آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2021 1:50 مساءً

عيّن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، محمد مخبر دزفولي، الذي يتولى ”هيئة تنفيذ أوامر الإمام الخميني“ نائبا له، وهو القرار الأول له منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية يوم الثلاثاء الماضي.

ومحمد مخبر دزفولي البالغ من العمر 60 عاما، يتولى رئاسة هذه الهيئة منذ عام 2007 وهي خاضعة لسيطرة مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي.

ويحمل مخبر وفق بيان لمكتب الرئاسة الإيرانية شهادة الدكتوراه في القانون الدولي، وكان مسؤولا في مجال الصحة في قوات الحرس الثوري بمدينة دزفول التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران خلال الحرب العراقية الإيرانية، كما تولى منصب مدير وزارة الاتصالات في دزفول، ونائب محافظ خوزستان، ونائب وزير التجارة في مؤسسة ما تسمى بـ“المحرومين“.

وفي سياق متصل، أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قرارا بتعيين غلام حسين إسماعيلي بمنصب مدير مكتب الرئاسة الإيرانية.

وكان غلام حسين إسماعيلي يتولى منصب المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية التي كان إبراهيم رئيسي يترأسها.

وهذه أول قرارات الرئيس الإيراني الجديد، ولم يرسل إبراهيم رئيسي قائمة المرشحين في مجلس الوزراء الإيراني إلى جلسة البرلمان التي كان من المقرر أن تتم اليوم الأحد، لكن تقارير تحدثت عن خلاف بينه وبين محمد مخبر دزفولي الذي عينه اليوم بمنصب النائب الأول للرئيس الإيراني.