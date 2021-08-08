ميليشيات إيران تعزز مواقعها شرقي سوريا تحسباً لقصف إسرائيلي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ 23 دقيقة

قامت الميليشيات الإيرانية، بتعزيز مواقعها في ريف محافظة دير الزور شرقي سوريا، حيث نقلت أكثر من 20 آلية عسكرية محملة برشاشات ثقيلة مضادة للطيران إلى مدينة الميادين، وذلك تحسبا لقصف إسرائيلي أو من التحالف الدولي.

مصادر محلية، قالت إن المنطقة شهدت مساء السبت، تأهبا إيرانيا جويا بمحافظة دير الزور، وسط استنفار ميليشيا الحرس الثوري ونقلها مضادات جوية إلى ريف دير الزور.

وبحسب المصادر، فقد نقلت ميليشيا الحرس الثوري، أكثر من 20 آلية محملة برشاشات ثقيلة مضادة للطيران إلى محيط مزار عين علي بأطراف مدينة الميادين.

يشار إلى أن مصادر حقوقية، كانت قالت قبل أيام، إن الميليشيا نشرت الأسبوع الماضي، منظومة دفاع جوي متحركة بمنطقة المزارع بأطراف الميادين، نُصب عليها صواريخ أرض – جو وتم تمويهها بشكل مكثف.

يأتي ذلك بعدما وُضعت بداية الشهر، منظومة رادار كاشفة للطيران ضمن منطقة المزارع، أكبر تجمع للإيرانيين بأطراف مدينة الميادين.

وحسبما ذكرت مصادر حقوقية حينها، فإن ميليشيا الحرس الثوري الإيراني عمدت إلى نصب “رادار” كاشف للطيران ضمن منطقة المزارع، وهي أكبر تجمع للإيرانيين بأطراف مدينة الميادين ضمن القطاع الشرقي من ريف دير الزور.

وتعد المنطقة المذكورة أكبر محمية أو مستعمرة إيرانية ضمن الأراضي السورية، وقد أشرف على نصب الرادار خبراء عسكريون من الجنسية الإيرانية، كما قاموا بتركيبه وتشغيله ضمن المنطقة.

يذكر أن ميليشيا “أبو الفضل العباس” التابعة للحرس الثوري الإيراني، كانت انسحبت قبل أسبوعين من نقطة عسكرية تابعة لها تقع بالقرب من منطقة آثار الشبلي بأطراف مدينة الميادين ضمن ريف دير الزور الشرقي، وقامت الميليشيا بتسليم النقطة لـ “حزب الله” اللبناني الذي تمركز عناصره فيها وقاموا، بنصب راجمة صواريخ ومضادات أرضية “عيار 23”.

وقبل ذلك، كان الحرس الثوري الإيراني، قد عمد إلى نقل كمية من الأسلحة والذخائر من أماكن تخزينها في منطقة المزارع بأطراف الميادين، إلى منازل ضمن أحياء مأهولة بالسكان في المدينة، كانت الميليشيا قد استولت عليها وتركزت عملية النقل إلى المنازل المستولى عليها في منطقة “شارع 16” بالمدينة، ما أثار تخوف المدنيين من عملية الاستيلاء واتخاذ الميليشيات الإيرانية لهم كدروع بشرية.

الجدير بالذكر أن ميليشيات إيران في ريف دير الزور استهدفت الشهر الماضي بقذائف مدفعية قاعدة عسكرية أميركية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور شرق سوريا، فيما استهدف التحالف الدولي “بالمدفعية الثقيلة” منطقة الميادين التي تسيطر عليها ميليشيات إيران.