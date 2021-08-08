زعيم كوريا الشمالية يحشد الجيش لمواجهة الفيضانات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

أفادت وسائل إعلام كورية رسمية اليوم الأحد، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون حشد الجيش للقيام بعمليات إغاثة في المناطق التي اجتاحتها أمطار غزيرة في الآونة الأخيرة في خضم مخاوف من حدوث أزمة اقتصادية ونقص في الغذاء.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية أن اللجنة العسكرية المركزية لحزب العمال الحاكم عقدت اجتماعًا لفرعها في إقليم ساوث هامجيونغ بشرق كوريا الشمالية لمناقشة الأضرار والتعافي من هطول الأمطار.

وقالت الوكالة: إن كيم لم يحضر الاجتماع لكن مسؤولي الحزب نقلوا رسالته بأنه يتعين على الجيش بدء حملة إغاثة وتوفير الإمدادات اللازمة في المنطقة.

أضرار جسيمة

ولم تحدد وكالة الأنباء الكورية حجم الأضرار الناجمة عن الأمطار لكنها قالت: إن اللجنة العسكرية بحثت اتخاذ إجراءات طارئة لإعادة بناء المناطق المنكوبة وتحقيق الاستقرار في حياة الناس ومنع انتشار فيروس كورونا وتقليل إصابات المحاصيل.

لكن وسائل إعلام رسمية أفادت قبل يومين عن تضرر أكثر من 1100 منزل وإجلاء آلاف الأشخاص.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أول من أمس منازل غمرت المياه حتى أسطحها وجرفت الجسور والسدود.

وعُقد الاجتماع وسط مخاوف من حدوث أزمة في اقتصاد منعزل تلاحقه بالفعل عقوبات دولية تهدف إلى كبح برامج بيونغيانغ النووية.

الانكماش الأكبر

وقال كيم في يونيو/ حزيران إن البلاد تواجه وضعًا غذائيًا صعبًا مشيرًا إلى جائحة فيروس كورونا والأعاصير في العام الماضي.

وأشار البنك المركزي الكوري الجنوبي إلى أن اقتصاد كوريا الشمالية شهد أكبر انكماش له منذ 23 عامًا في عام 2020.

ويشهد العالم موجة من الكوارث الطبيعية هذا العام حيث أسفرت الفيضانات التي اجتاحت دولًا أوروبية عدة وكذلك أستراليا وأندونيسيا والصومال عن مئات القتلى والمفقودين، كما اندلعت حرائق كبيرة في عدة دول أبرزها تركيا واليونان والساحل الشرقي للبحر المتوسط لا سيما في لبنان.