مقتل 572 مسلحا من طالبان في معارك مع الجيش الأفغاني

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

قتل 572 مسلحا من حركة “طالبان”، في عمليات نفذتها القوات الأفغانية خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الأحد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان على “تويتر”، صباح اليوم الأحد: “إن 572 من إرهابيي طالبان قتلوا، وجرح 309 آخرون نتيجة عمليات في ولايات ننكرهار، ولغمان، وغزنة، وبكتيكا، وقندهار …” ومناطق أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أن الغارات الجوية التي نفذتها قاذفات امريكية من نوع “بي 52” مساء أمس السبت اسفرت عن مقتل نحو 200 مسلح من حركة “طالبان”.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية، فؤاد أمان، على حسابه في “تويتر”، بأن قاذفة من طراز “بي-52” تابعة لسلاح الجو الأمريكي شنت مساء يوم السبت غارات على مجموعة من قوات “طالبان” في مدينة شبرجان، مركز ولاية جوزجان، وألحقت بالحركة خسائر فادحة.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت، السبت، مقتل 385 عنصرا من الحركة وإصابة 210 آخرين خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إن المعارك مستمرة في أكثر من 15 محافظة، مضيفة أن قائد منطقة داشت أرشي في حركة طالبان، مولوي شاه محمود، قتل بغارة جوية على محيط مدينة قندوز شمال أفغانستان.