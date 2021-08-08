تأجيل جلسة تقديم أسماء وزراء حكومة رئيسي للبرلمان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعة واحدة

تم تأجيل جلسة تقديم أسماء وزراء الحكومة الجديدة المقترحين إلى البرلمان ليوم آخر، وذلك بسبب عدم اكتمال المشاورات، وفقا لما أفاد مراسل قناة روسيا اليوم.

هذا ومن المرجح أن يجري تقديم أسماء وزراء الحكومة يوم الثلاثاء القادم، حيث أنه وفقا لهيئة الرئاسية في البرلمان الإيراني، فسيتم منح الثقة من قبل مجلس الشورى الإسلامي للتشكيلة الحكومية المقترحة من قبل رئيس الجمهورية الجديد، إبراهيم رئيسي، وبعدها تتولي الحكومة الجديدة مهامها الرسمية.

وكان الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، قد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الشورى (البرلمان)، في مراسم تنصيب رسمية بحضور شخصيات أجنبية وعشرات الوفود الرسمية، يوم الخميس الماضي.

بدأ رئيسي نشاطه في مقر الرئاسة اعتبارا من أمس الأربعاء، فترأس اجتماعا لمسؤولين معنيين بمكافحة كوفيد-19، إضافة الى اجتماع لوزراء في حكومة الرئيس المنتهية ولايته، وفق ما أفاد الموقع الالكتروني للرئاسة الإيرانية.

وفاز رئيسي في انتخابات يونيو، خلفا لحسن روحاني الذي طبعت عهده (2013-2021) سياسة انفتاح نسبي على الغرب، كانت أبرزها إبرام الاتفاق النووي عام 2015 في فيينا، ما أتاح رفع العديد من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على الجمهورية الإسلامية.