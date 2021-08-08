بينيت: حزب الله وإيران يجران لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 01:11 مساءً - منذ ساعتين

على وقع التوتر الذي حصل على الحدود في الأيام الأخيرة، أكد رئيس الحكومة الإسرائيلي نفتالي بينيت أن حزب الله وإيران يجران لبنان إلى مواجهة مع إسرائيل في ظل أزماته الاقتصادية والسياسية.

وشدد على أن إسرائيل لن تقبل بأن يتم إطلاق الصواريخ على أراضيها بغض النظر عن هوية من يطلقها.

وتسود حالة من التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية عقب سقوط قذاف صاروخية أطلقت من مناطق في جنوب لبنان على منطقة كريات شمونة في إسرائيل.

وحمّل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الحكومة اللبنانية مسؤولية إطلاق الصواريخ من أراضيها باتجاه إسرائيل.

من جهتها، أكدت قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) إطلاق صاروخين على الأقل من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، مشيرة إلى قيام الجيش الإسرائيلي بالرد وقصف مواقع في جنوبي لبنان بسلاح المدفعية.

وأضافت اليونيفيل، في بيان لها أن القائد العام لقواتها أجرى اتصالات بالأطراف المعنية لحثهم على وقف إطلاق النار وتجنب المزيد من التصعيد، مشيرة إلى عملها مع الجيش اللبناني لتعزيز الأمن على طول الحدود مع إسرائيل.