الخطوط الجوية العراقية تطلق رحلات جديدة بين بغداد وأبوظبي

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

أعلنت مطارات أبوظبي عن تدشين رحلتين أسبوعياً تابعة للخطوط الجوية العراقية بين أبوظبي والعاصمة العراقية، حيث بدأت عملياتها يوم الأحد الموافق 24 يوليو باستقبال مطار أبوظبي الدولي المسافرين القادمين على متن طائرة بوينج 800-737 في أولى رحلات الشركة بتمام الساعة 17:00 بتوقيت الإمارات.



وستبدأ الخطوط الجوية العراقية بتشغيل رحلة واحدة أسبوعياً؛ مع خطط لتشغيل رحلتين في الأسبوع أيام السبت والثلاثاء بمجرد انتعاش الطلب على السفر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال فرانسوا بوريين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات أبوظبي: "سيسهم تشغيل رحلات جديدة بين أبوظبي وبغداد بدعم المجتمع العراقي في دولة الإمارات، من خلال توفير تجربة سفر أسهل وأكثر سلاسة، حيث نعمل باستمرار على توسيع عملياتنا في مطار أبوظبي الدولي، من خلال تلبية متطلبات السفر لجميع سكان الدولة والسياح الدوليين الراغبين بزيارة وجهتنا الرائدة".

وأضاف بوريين: "وتواصل مطارات أبوظبي تحديد مجالات الطلب والبناء عليها لمصلحة الركاب وشركات الطيران، ونحن في مطارات أبوظبي ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل تجارب السفر، مع تركيزنا بشكل رئيسي على الحفاظ على صحتهم وسلامتهم باعتبارها أولويتنا".

ومن جهته، قال الكابتن كفاح جبار، المدير العام لشركة الخطوط الجوية العراقية: "نفخر ببدء الرحلات بين العاصمتين العراقية والإماراتية، في خطوة ستسهم بالتأكيد في توطيد العلاقات بين الجانبين وزيادة سُبل التعاون بين الدولتين لضمان نجاح العمليات في قطاع النقل الجوي".

وستغادر الرحلات من مطار أبوظبي الدولي أيام السبت والثلاثاء الساعة 18:00 حسب التوقيت المحلي، وستصل إلى بغداد الساعة 19:15 في حين ستُقلع رحلات العودة من مطار بغداد الدولي أيام السبت والثلاثاء الساعة 13:45 حسب التوقيت المحلي، وستصل إلى مطار أبوظبي الدولي الساعة 17:00 حسب التوقيت المحلي