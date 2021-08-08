الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعين المتشدد محمد مخبر دزفولي نائبا أول له

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي مرسوماً بتعيين محمد مُخبر دزفولي بمنصب نائب رئيس الجمهورية، فيما أسند منصب مدير مكتب الرئاسة إلى غلام حسين إسماعيلي .

وكان مُخبر دذفولي البالغ من العمر 60 رئيسا للجنة تنفيذ أوامر الخميني منذ عام 2007، وحمل لسنين منصب مساعد رئيس مؤسسة المستضعفين التابعة للحرس الثوري ومساعداً لمحافظ خوزستان جنوب إيران.

وكان غلام حسين إسماعيلي متحدثاً باسم السلطة القضائية وحمل لسنين منصب رئيس منظمة السجون الإيرانية ورئيساً لمحاكم محافظة طهران.

وهذه أول قرارات للرئيس الإيراني منذ تنصيبه الأسبوع الماضي والذي أخفق اليوم في تقديم مرشحي حكومته للبرلمان بسبب خلافات مع دزفولي الذي عينه في منصب نائب الأول.

