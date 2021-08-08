وزيرا خارجية البحرين ومصر يستعرضان القضايا الإقليمية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني نظيره المصري سامح شكري في المنامة، الأحد، حيث استعرضا آخر المستجدات على الساحة الإقليمية.

وبحسب بيان مقتضب للخارجية البحرينية فإن "شكري" ووفدا مرافقا له وصلوا اليوم الأحد إلى البحرين في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.

ولدى وصوله مطار البحرين الدولي، استقبل الدكتور عبداللطيف الزياني "شكري" والوفد المرافق له.

وكان بيان للخارجية المصرية، مساء السبت، قد أكد أن سامح شكري سينقل رسالة خطية من الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة تتعلق بدفع العلاقات الثنائية قُدمًا في مختلف مجالاتها.

ووفقا للبيان المصري فإنه سيتم التنسيق حيال مُجمل التطورات الإقليمية، على نحو يُعزز ركائز الاستقرار في المنطقة، ويصون مُقومات الأمن القومي العربي.