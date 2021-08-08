الميراث الرقمي.. أبل تمكنك من إدارة بياناتك بعد الوفاة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أضافت شركة أبل الأمريكية العملاقة، خاصية جديدة لخدمة الحوسبة السحابية آي كلاود، لتنظيم التعامل مع بيانات المستخدم بعد وفاته.

وتتيح الخاصية الجديدة للمستخدم اختيار شخص موثوق فيه موجود على قائمة اتصالاته على هاتفه الذكي آيفون لكي يتمكن من إدارة صوره ومذكراته وأي بيانات يحفظها على خدمة آي كلاود بعد وفاته.



وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن شركة أبل أضافت مجموعة من التحسينات المهمة إلى خدمة آي كلاود في إطار الإصدار الجديد لنظام التشغيل آي.أو.إس 15 مثل استعادة الحساب والميراث الرقمي، والتي مازالت خاصية اختبارية لم تطرحها الشركة رسيما بعد.

تتيح خاصية الميراث الرقمي أو "ديجيتال ليجاسي" للمستخدم اختيار شخص ما يستطيع الدخول إلى بياناته والتعامل معها بعد وفاة هذا المستخدم.

يذكر أن الإصدار آي.أو.إس 15 من نظام تشغيل أجهزة أبل الذكية سواء آيفون أو آيباد لن يطرح على نطاق عام قبل الخريف المقبل، لكن يمكن تنزيله واختباره حاليا اعتمادا على النسخة التجريبية المتاحة في الوقت الحالي.

وبمجرد قيام المستخدم بتفعيل خاصية ديجيتال ليجاسي، سيكون في مقدور الشخص الذي اختاره للوصول إلى بياناته بعد وفاته قادرا على رؤية صور ورسائل البريد الإلكتروني والمذكرات وغيرها التي يحفظها المستخدم على خدمة آي كلاود دوت كوم.

كما يمكن للمستخدم تنزيل نسخة من بيانات المستخدم الموجودة على موقع أبل دوت كوم أو استعادتها من خدمة آي كلاود باك آب.

وفي الوقت نفسه لن يكون في مقدور الشخص المختار الوصول إلى المعلومات الخاصة بالتعاملات المالية للمستخدم، مثل بيانات بطاقات الائتمان أو بيانات الاشتراك ولا الوسائط المرخصة.

إزالة توهج العدسة

وتستمر الميزات الخاصة بنظام التشغيل iOS 15 الجديد من أبل في الظهور، إذ تواصل الشركة طرح نسخ اختبارية بعد مرور شهرين على طرحه.

وحسب موقع "رديت"، ظهرت ميزة جديدة أثناء اختبار النسخة التجريبية الرابعة من النظام، وهي إزالة توهج العدسة تلقائيًا عند معالجة الصورة.

وأوضح الموقع، أن هذه الخاصية، تم الكشف عنها عبر تغريدة نشرت على الحساب الرسمي لمطوري تطبيق الكاميرات Halide على موقع تويتر.



وألحق الموقع التقرير بصورة توضح عمل الخاصية، وهي عبارة عن صورة التقطت في حقل عشبي لحظة سطوع الشمس، ولاحظ الخبراء بموقع "رديت"، وجود توهج للعدسة بعد تمرير الصورة عبر تطبيق Live Photo ومن ثم اكتشاف وجود القليل من التوهج على الجانب الأيسر من الصورة، وهو الأمر الذي يمكن لنظام ios 15 معالجته بشكل تلقائي لحظة التقاط الصورة مباشرة.



النسخة التجريبية الرابعة

وكانت شركة أبل قد كشفت نهاية يوليو/ تموز الماضي، عن تحديث جديد لنظام التشغيل iOS 15.

ومهمة النظام iOS 15، تشغيل وإدارة هواتف أيفون وأجهزة آيباد التي تنتجها أبل.

وأوضحت أبل أن النسخة التجريبية العامة الرابعة التي تطرحها للاختبار لنظام iOS 15 تختلف عن السابق في بعض التطبيقات ، مثل تغييرات متصفح Safari و تطبيق التدوين الصوتي Podcasts .

وتطبيق سفاري متصفح ويب من إنتاج شركة أبل تصدره مع نظام التشغيل الخاص بها ماك أو إس إكس.

والهدف من طرح أبل لمجموعة متعددة من النسخ من نظام iOS 15 ووضعها تحت الاختبار، هو الوصول للنسخة الأكثر كمالا من النظام قبل تقديمها لمستخدمي أجهزة أبل الذكية.

وتسمح أبل لعملائها بالاشتراك في برنامج الاختبار التجريبي العام لنظام iOS 15 الجديد، حيث يمكن القيام بذلك عبر موقع أبل الرسمي.

جدير بالذكر أن اختبارات نظام أبل الجديد iOS 15 ستستمر حتى الخريف، وعندها سيتم طرحه لمستخدمي أبل حول العالم.

وأعلنت أبل عن نظام التشغيل الجديد لهواتفها وأجهزتها اللوحية ios 15 ضمن فعاليات مؤتمر المطورين العالمي من أبل لهذا العام WWDC 2021.