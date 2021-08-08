شكرا لقرائتكم خبر عن أعمال تطوير المرحلة الثانية لـ"حياة كريمة".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وسيتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة لصالح 4500 قرية، وهو مشروع له أهمية بالغة فى تحسين جودة الحياة لأكثر من 58 مليون مواطن.

وحسب تصريحات مسبقة لأحمد سعيد، مسئول المتابعة الميدانية بمؤسسة "حياة كريمة"، أن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" سيتم الانتهاء منها فى عام 2024 بمعظم المحافظات بنسبة تنفيذ 100%، فى 1413 قرية، متابعا: "التطوير يشمل كل الخدمات لتقديم كل الخدمات للمواطنين من مياه وصرف صحى وخدمات طبية وتعليمية وكل الخدمات الأخرى".



الجدير بالذكر أنه طبقا للتوجيهات الرئاسية تم رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصرى، ليكون تغيير أخر حقيقى لأكثر من نصف سكان مصر، وطبقا لاستراتيجية التنفيذ، ينقسم البرنامج لـ3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج، وهى بالمرحلة الأولى لتشمل القرى ذات نسب الفقر 70% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة) وقد تم البدء فى تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين .

أما المرحلة الثانية من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى 70% (القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى)، بينما المرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).

ونرصد معلومات هامة عن أعمال المبادرة ، وفق مراحل تطورها المعلنة من وزارة التخطيط وما أكدت عليه خطة التنمية للعام المالى الجديد، بالاستراتيجية المدرجة:

- إطلاق النواة الأولى في مارس 2019 لتعالج الفجوات التنموية في القرى الأكثر احتياجًا.

- مع مطلع 2019/2020 تم بلورة المرحلة الأولى لتغطي أفقر 143 قرية.

- ثم تغطية أفقر 232 قرية في عام 20/2021 ليتعدى المستفيدين 4.7 مليون مواطن.

- تم تنفيذ استثمارات تتخطى 7.5 مليار جنيه في هذه القرى بنهاية ديسمبر 2020.

-استهداف قرى 51 مركز بمستفيدين لـ 17% من سكان مصر خلال 21/2022.

-تقديم 16 ألف خدمة فى المرحلة الأولى، منها تأهيل 7800 منزل ضمن سكن كريم.

-كانت تكلفة المرحلة الأولى 90 مليار وزادت تدريجيا لتصل ل200 مليار جنيه

- رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري

- شملت المرحلة الأولى 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالى 18.4 مليون مستفيد فى 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع.

-تطبق باقى مراحل المبادرة بدءا من سنة 2021 وتنتهى فى 2024 .



-يصل إجمالى المستفيدين بنهاية عام 23 لأَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ سُكَّان مصر-57 مِلْيُون مواطن