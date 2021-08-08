شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى إثر اصطدام «طائرة» بمنزل في مدينة أمريكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
تسبب اصطدام طائرة خفيفة ذات محرك واحد بمنزل في مدينة فيكتوريا الأمريكية، في مقتل وإصابة عدة أشخاص.
وذكرت محطة “سى بى إس” أن الطائرة من نوع “Mooney M20” ذات محرك واحد اصطدمت بمنزل خال في مدينة فيكتوريا، ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص وإصابة آخرين.
من جانبها، أكدت السلطات في كاليفورنيا سقوط قتلى في مكان الحادث، لكنها لم تحدد عدد الضحايا. وأطلق المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) تحقيقا لمعرفة أسباب الحادث.
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