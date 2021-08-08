توقف خط كهرباء بالعراق إثر تفجير برج للطاقة شرقي الموصل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية بالعراق، اليوم الأحد، عن توقف خط لنقل الطاقة شرقي محافظة الموصل نتيجة تعرضه لعمل تخريبي.

وذكر بيان للشركة أن "خط شرق الموصل- سد الموصل توقف نتيجة تعرضه إلى عمل تخريبي، من خلال تفجير عبوة ناسفة على البرج ؛ ما أدى لسقوطه وحدوث تقطع في الأسلاك في منطقة السلامية قرب قرية الكصر محافظة نينوى".

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء العراقية أن "ذلك تسبب بضعف في تجهيز الطاقة الكهربائية في عموم محافظة نينوى".



وأشار إلى أن "الفرق الهندسية والفنية وبالتعاون مع الجيش العراقي وشرطة الكهرباء والجهد الهندسي شرعت إلى مكان الحادث وباشرت العمل على إعادة تشييد البرج وتصليح الأضرار".

يذكر أن منظومة نقل الطاقة الكهربائية الشمالية تعرضت إلى عدد كبير من الأعمال التخريبية والاستهدافات المباشرة لأبراج نقل الطاقة خلال الأيام الماضية، ما أدّى إلى توقف عدة خطوط ناقلة وسقوط 16 برجاً في محافظتي نينوى وكركوك، بحسب الوكالة العراقية "واع".