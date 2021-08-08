احتجاجات مناهضة للجيش في ميانمار في ذكرى انتفاضة 1988

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة العسكرية في ميانمار، الأحد، في ذكرى القمع الدموي لانتفاضة عام 1988 ضد المجلس العسكري السابق.

وتم توثيق ما لا يقل عن ستة احتجاجات منفصلة على صفحات معارضين للجيش على فيسبوك.

وكان الجيش قد استولى على السلطة من الحكومة المنتخبة قبل 6 أشهر واحتجز زعيمة البلاد أونج سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل والعديد من كبار المسؤولين الآخرين.



وأنهى انقلاب أول فبراير /شباط تجربة الديمقراطية التي استمرت نحو عشر سنوات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا والتي يبلغ تعدادها 53 مليون نسمة،

وبدد هذا الانقلاب الآمال في خروج البلاد من رحم أكثر من نصف قرن من الحكم العسكري.

وتقول الحكومة الجديدة بزعامة مين أونج هلاينج أكبر جنرالات الجيش والذي تولى منصب رئيس الوزراء المؤقت قبل أسبوع إنها تصرفت في إطار الدستور لإقالة حكومة سو تشي بعد التشكيك في الانتخابات التي فاز فيها حزبها، رغم أن لجنة الانتخابات قالت إن الانتخابات كانت نزيهة.

وأشارت العديد من احتجاجات اليوم إلى انتفاضة الديمقراطية التي اندلعت في الثامن من أغسطس آب عام 1988 والتي سحقها النظام العسكري آنذاك. ويقول المعارضون للجيش إن ما يقدر بنحو ثلاثة آلاف شخص قتلوا خلال تلك الحملة.

وكانت انتفاضة عام 1988 في ذلك الوقت أكبر تحد لحكم الجيش الذي بدأ منذ عام 1962.

