الجيش الإسرائيلي يعتقل متسللا على الحدود الأردنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، اعتقال شخص، لم يحدد جنسيته، خلال محاولته التسلل عبر الحدود الأردنية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "تم رصد حركة مريبة خلال الليل بالقرب من الحدود الجنوبية مع الأردن".



وأضاف: "هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى الموقع وبدأت عمليات البحث، وقبل وقت قصير تم القبض على مشتبه به عبر المنطقة الحدودية، ويتم استجوابه في الموقع".



وتابع الجيش الإسرائيلي: "لا يوجد خوف من وقوع حادث أمني".



ولم يوضح الجيش الإسرائيلي جنسية المعتقل.

والسبت، اعتقل الجيش الإسرائيلي، شخصا عبر الحدود اللبنانية باتجاه إسرائيل.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في الأسابيع الأخيرة اعتقال عدد من الأجانب الذين حاولوا التسلل عبر الحدود الأردنية بهدف البحث عن عمل.

