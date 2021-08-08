مسؤول بحريني بارز يبدأ زيارة إلى إسرائيل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأ وكيل وزارة الخارجية البحريني زيارة اليوم الأحد إلى إسرائيل، تستمر 4 أيام، يلتقي خلالها رئيس البلاد، ووزير الخارجية في تل أبيب.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية التي أعلنت اليوم الأحد وصول المسؤول البحريني البارز، على حسابها في تويتر: "يقوم وكيل وزارة الخارجية البحريني الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة بزيارة عمل لإسرائيل تستمر 4 أيام".

وذكرت الوزارة أن "الشيخ عبد الله هو المسؤول عن العلاقات مع إسرائيل في الخارجية البحرينية وهذه هي زيارته الثانية لإسرائيل".

وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية: "خلال الزيارة سيلتقي برئيس دولة إسرائيل اتسحاق هرتسوغ ووزير الخارجية يائير لابيد".

وتشهد العلاقات الإسرائيلية-البحرينية منذ العام الماضي زخما مستمرا، عبر تبادل زيارات ولقاءات مسؤولي البلدين.

وتعزز التواصل منذ وصول الحكومة الجديدة إلى السلطة في إسرائيل، سبيلا إلى إحلال السلام في المنطقة، وفق تأكيد البحرين في وقت سابق.

وكانت البحرين قد عينت في نهاية مارس/ آذار 2021 السفير خالد يوسف الجلاهمة، رئيسا للبعثة الدبلوماسية للمملكة لدى إسرائيل.

ووقعت المنامة اتفاق تأييد السلام مع إسرائيل 15 سبتمبر/أيلول الماضي، قبل التوقيع في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على بيان تاريخي مشترك حول "إقامة علاقات دبلوماسية إيذاناً ببداية عهد جديد وواعد في العلاقات بين البلدين".

ووصل وفد رسمي بحريني برئاسة وزير الخارجية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إلى تل أبيب يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها إلى دولة إسرائيل.

وتخلل تلك الخطوات وصاحبها، تبادل للزيارات بين مسؤولي البلدين، وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون بينهما في عدة مجالات بما في ذلك تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.