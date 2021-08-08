مسؤول إسرائيلي: الحرب مع حزب الله "قاب قوسين أو أدنى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مسؤول أمني إسرائيلي، أن حالة التأهب على الحدود اللبنانية مستمرة، مشيرا إلى أن الوضع "أصبح قاب قوسين أو أدنى من أيام قتال".

وقال المسؤول الأمني للهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من أيام قتال"، دون مزيد من التفاصيل.

وأشار المسؤول الذي وصفته الهيئة بالكبير دون أن تذكر اسمه، إلى أن "الوضع في لبنان مقلق، وأن هناك إدراكا بفتح جبهة على الحدود".

لكنه استدرك "لا نية لدى إسرائيل في التصعيد، ولكنها لن تسلم باستمرار لإطلاق النار من لبنان، وهي مستعدة لكافة السيناريوهات".

وشهدت الأسابيع الأخيرة حالة من التوتر الشديد على الحدود الإسرائيلية-اللبنانية.

وتبادلت إسرائيل وحزب الله اللبناني الاتهامات بالمسؤولية عن حالة التوتر، التي أعقبت إطلاق صواريخ من لبنان تجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما ردت عليه تل أبيب.

وكان آخر توتر بين حزب الله وتل أبيب منذ حرب 2006، وقع في 2019، حين استهدفت مليشيا الحزب آلية عسكرية إسرائيلية.