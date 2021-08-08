الاتحاد الأوروبي يتوقع استئناف المفاوضات النووية مع إيران

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت مصادر بالاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد يتوقع استئناف المفاوضات النووية المعلقة حالياً مع إيران خلال الشهر المقبل.



وبحسب المعلومات الصادرة اليوم السبت، قدم ممثلون إيرانيون تأكيدات في الأيام القليلة الماضية بأن المحادثات في فيينا ستستأنف، وفقا ل 24.

وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن هناك تفاهماً على إمكانية استئناف المفاوضات بعد اكتمال تشكيل الحكومة الحالية في إيران مباشرة، مبيناً أن التفكير يدور حالياً على نقطة زمنية في بداية سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتولى الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي مهام منصبه بالكامل منذ يوم أمس الخميس.

وتجري المفاوضات في فيينا منذ أبريل (نيسان) الماضي لإنقاذ اتفاق فيينا النووي لعام 2015.

وتركز الجهود الدبلوماسية للدول الموقعة على الاتفاق وهي الصين وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وكذلك جهود الاتحاد الأوروبي على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق.

ويشمل ذلك رفع العقوبات عن إيران.

وفي الوقت نفسه يجب على طهران الالتزام مرة أخرى بالشروط المتفق عليها.