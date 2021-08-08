مقتل 3 أشخاص وإصابة آخر خلال مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

قتل 3 أشخاص وأصيب آخر، اليوم الأحد، خلال مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب في أسيوط.

تلقت مديرية أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من أهالي بقرية عرب الشنابلة بمركز أبنوب، بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين ووقوع وفيات ومصابين.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز رفقة عدد من سيارات الإسعاف، وتبين من المعاينة والفحص تبين مقتل "رمضان.ع. ا"50 عامًا، و"سيد. ز. ش" 58 عامًا، و"حسين. س. ز" 30 عامًا، وإصابة "حسين. ع ا".

وتمكنت قوات الأمن من السيطرة على المشاجرة، وجرى نقل المصابين والجثث إلى مستشفى أسيوط الجامعي وأبنوب المركزي. وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.