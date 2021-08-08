وزير الإسكان يتابع تنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعه الثاني خلال شهرين، مع ممثلى إحدى الشركات العالمية الكبرى، المتخصصة فى إدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية على مستوى العالم، لمتابعة خطوات تنفيذ خطة إدارة وتشغيل منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث إنه سبق توقيع بروتوكول مع تلك الشركة بهذا الشأن، وذلك بحضور مسئولى الوزارة.

وناقش وزير الإسكان، الخطة المتكاملة لإدارة وتشغيل المكونات المختلفة لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى أعدته الشركة، وفريق العمل الذى يضم أكبر المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة فى عدد من المجالات، مؤكداً أن الخطة الموضوعة لإدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تهدف لجذب كبرى الشركات والكيانات العالمية للاستثمار بالمشروع، وكذا جذب العلامات التجارية العالمية المشهورة.

وأكد الوزير، أنه يجب إدارة وتشغيل مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، طبقاً للمعايير القياسية الدولية لإدارة وتشغيل ناطحات السحاب والمدن الذكية، بما يتوافق مع طبيعة المشروع الذى تم تنفيذه على أحدث النظم العالمية فى هذا المجال، وبما يتماشى مع الخطة الموضوعة لتسويق المشروع على المستوى العالمي، لأن هذا المشروع هو الأول من نوعه فى مصر، ويُعد علامة بارزة فى النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، ويحقق جودة الحياة للمواطنين.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات متنوعة، ومنها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 400 متر، وتقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار، ويتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة (cscec) الصينية، وهى إحدى كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.