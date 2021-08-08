التربية والتعليم توضح كيفية تأهيل الطلاب في الدبلومات الفنية لسوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوالمجد:

قال الدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، إن التعليم الفني شهد نشاط واهتمام غير مسبوق في الفترة الماضية، وهو ما أدى لزيادة الإقبال على دخول التعليم الفني، مشيرًا إلى أن التركيز أصبح على تهيئة أشخاص واستخراج مهاراتهم وامكانياتهم العلمية والفنية في المجالات المختلفة لكي يبدعوا في المجالات التي يختاروها ليدرسوها.

وأضاف "بصيلة" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الأحد، أنه يتم استهداف مناهج جديدة مبنية على أحدث التقنيات الموجودة فى العالم الخاص بالتعليم الفنى، منوها إلى أنه لا يوجد أى دولة متقدمة دون أن تكون متقدمة فى التعليم الفنى.

وتابع، أنه لابد من ارتباط الخريجيين بسوق العمل ارتباطًا مباشرًا، ولذلك تم مشاركة الطلاب في جميع مناهج تطوير التعليم الفني خلال الفترة الأخيرة، كاشفا أنه تم إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتشاور الكامل مع جميع المؤسسات في اتحاد الغرف التجارية.

وأردف، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، أنه سوف يتم تحديث جميع المناهج بالتعليم الفني، حتى يتم الوصول إلى مطالب سوق العمل أول بأول، كما أنه يتم المشاركة العالمية فى المانيا وايطاليا، لكي يتم توفير الفنيين الضرورين للعمل بالسوق المحلى.

وأوضح "بصيلة" أنه يتم تدريس كلا من مهارات الاقتصاد وريادة الأعمال فى مناهج التعليم الفنى، وذلك ليتم التنمية لدى الطلاب قدرة التعبير عن نفسه، وقدرته ايضا على اختراق سوق العمل بسهولة فور الانتهاء من دراستهم.

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