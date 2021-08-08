الحرائق مستمرة جنوب أوروبا وإجلاء الآلاف في تركيا واليونان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 8 - أغسطس - 2021 11:14 صباحًا

تواجه جنوب أوروبا أسوأ موجة حر منذ عقود، ما يجبر الآلاف في تركيا واليونان على الفرار من منازلهم، وفقا لما نشرته صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.

وأضافت في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني: ”واصل رجال الإطفاء مكافحة الحرائق في جميع أنحاء اليونان، بعد ليلة صعبة أخرى شهدت فرار آلاف الأشخاص من منازلهم، وإجلاء المئات عن طريق البحر، فيما تواجه جنوب أوروبا واحدة من أسوأ موجات الحر منذ عقود“.

ومضت تقول: ”لا تزال حرائق الغابات مستعرة أيضاً في تركيا، التي دخلت يومها الحادي عشر لمحاولة إخماد النيران، التي تعصف بساحلها الجنوبي، وأسفرت عن مصرع 8 أشخاص على الأقل، ودمرت مئات الأفدنة من الأراضي“.

وكتبت ”نيويورك تايمز“: ”عرقلت الرياح العاتية في اليونان جهود مكافحة الحرائق ليلاً، حيث اجتاحت حرائق الغابات مساحات من الغابات شمال العاصمة أثينا، وعبر الجبال والأراضي الزراعية في جزيرة ”إيفيا“، وفي شبه جزيرة ”بيلوبونيز“ الجنوبية“.

وقالت الصحيفة: ”حاولت العشرات من طائرات الإطفاء وآلاف من الحماية المدنية السيطرة على حرائق الغابات في اليونان، ولكن خلال الليل، بحسب تقارير تلفزيونية، تحركت النيران شمالاً، ووصلت إلى بلدة جديدة وأجبرت السلطات على إخلاء 6 أحياء“.

ونقلت عن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله أمس السبت إن أولوية حكومته هي حماية الأرواح، وقدر الإمكان ممتلكات المواطنين.