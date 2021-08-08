طالبان تتمدد بأفغانستان.. وتسيطر على عاصمة ولاية ثالثة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلنت حركة طالبان سيطرتها على ثالث عاصمة ولاية ساري بول شمال أفغانستان، لتكون بذلك ثالث عاصمة تسيطر عليها خلال أيام.

واندلعت معارك طاحنة بين القوات الأفغانية ومقاتلي طالبان في مدينتي ساري بول وقندوز شمال أفغانستان.

وقال مراسل الحرة إن السلطات المحلية وجهت نداء لإرسال تعزيزات لمنع سقوط ساري بول عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه، وذلك بعد سيطرة طالبان على عاصمتي ولايتين منذ الجمعة الماضية.

كما قال مراسل “الحرة” إن طالبان اقتحمت قندوز عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه أيضا، ورفعت علمها وسطها، معلنة سيطرتها عليها بعد مواجهات طاحنة، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية صد الهجوم في مواقع مختلفة من المدينة.

وتقول فرانس برس إن سقوط قندوز الواقعة في أقصى شمال البلاد سيكون الأهم منذ أن بدأ مقاتلو الحركة هجومهم في مايو الماضي مع بدء القوات الأجنبية المراحل الأخيرة من انسحابها.

وقال عضو مجلس ولاية قندوز أمر الدين والي لفرانس برس إن “قتالا شرسا من شارع إلى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة”، موضحا أن “بعض القوات الأمنية انكفأت باتجاه المطار”.

وقال عبد العزيز أحد سكان قندوز باتصال هاتفي إن “مقاتلي طالبان وصلوا إلى الساحة الرئيسية في المدينة والطائرات تقصفهم”. وتحدث عن “فوضى عارمة” في المدينة.

واستولت طالبان، الجمعة، على أول عاصمة لولاية هي زرنج في نيمروز، وفي اليوم التالي قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إنه تمت السيطرة بشكل كامل على مدينة شبرغان الاستراتيجية عاصمة جوزجان شمال أفغانستان، وفقا لما نقله مراسل “الحرة”.

وأضاف مجاهد “قتلنا عددا من قوات الكوماندوز الأفغانية في هجوم على مدينة فيض أباد عاصمة بدخشان شمال أفغانستان، وتمت السيطرة بشكل كامل على السجن في مدينة شبرغان وتم إطلاق سراح جميع السجناء”.

وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت، السبت، مقتل 385 عنصرا من الحركة وإصابة 210 آخرين خلال 24 ساعة.

وأشارت الوزارة إن المعارك مستمرة في أكثر من 15 محافظة، مضيفة أن قائد منطقة داشت أرشي في حركة طالبان، مولوي شاه محمود، قتل بغارة جوية على محيط مدينة قندوز شمال أفغانستان.