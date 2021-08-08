الكاظمي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، داعيا القوى السياسية، والكتل المقاطعة للانتخابات إلى العدول عن قرارها، وذلك قبل أسابيع قليلة من موعدها.

واقترح الكاظمي تشكيل لجنة من القوى السياسية الوطنية للحوار مع الكتل المقاطعة، وإقناعها بالعدول عن قرارها؛ من أجل توحيد الجهود خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار “الكاظمي” في بيان صادرٍ عن مكتبه الإعلامي إلى ان الرئاسات الثلاث في العراق متفقة على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد بـ 10 تشرين الأول المقبل، مشدداً على أن أجهزة الدولة العراقية قادرة على على توفير الأجواء الملائمة لإجرائها وبانسيابية عالية.

يذكر أن العديد من التيارات العراقية، بينها التيار الصدري، قد أعلنت عدم مشاركتها في الانتخابات النيابية المقبلة.

في ذات السياق، أوضح البيان أن “الكاظمي” ناقش تطورات الأوضاع في العراق خلال اجتماعٍ عقده مع رئيس مجلس النواب “محمد الحلبوسي”، ورئيس مجلس القضاء الأعلى “فائق زيدان”، ومفوضية الانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة في العراق، مبينةً أن مفوضية الانتخابات قدمت شرحاً مفصلاً، عن استعداداتها الفنية وقدرتها لإجراء الانتخابات في موعدها المحدّد في العاشر من تشرين الأول المقبل.

يشار إلى أن مصادر سياسية مطلعة أكدت لوسائل إعلام عربية أن “القوى السياسية الشيعية تناقش فكرة تغيير طبيعة نظام الحكم والوصول إلى اتفاق بين القوى التي تستعدّ لخوض الانتخابات للدفع بمشروع تعديل الدستور والتحوّل إلى النظام الرئاسي”.

ولفتت المصادر إلى أن “الهدف هو تطويره نحو صيغة ترسّخ مصالح القوى المستفيدة منه وبنفس الضوابط المعتمدة لتقسيم الحصص والمواقع في السلطة” مؤكدة أن “المشروع لن يخرج عن نظام المحاصصة المعمول به”.