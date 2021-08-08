تسجيل أول إصابة بطفرة “لامدا” المتحورة في اليابان

كتبت أسماء لمنور في الأحد 8 أغسطس 2021 10:16 صباحاً - منذ 3 ساعات

أعلنت اليابان، عن تسجيل أول حالة إصابة بطفرة “لامدا” المتحورة من فيروس كورونا، والتي تم اكتشافها لأول مرة في بيرو.

وقال مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية إن “الإصابة كانت لامرأة في الثلاثينيات من عمرها اكتشفتها السلطات بعد فحصها في مطار هانيدا الدولي لدى وصولها من بيرو في 20 يوليو الماضي”.

وأضافوا أن “إصابتها ثبتت في فحص الحجر الصحي في المطار، دون أن تبدي أي أعراض”.

وأشاروا إلى أن “الفيروس تابع لطفرة (لامدا) بعد تحليل أجراه المعهد الوطني للأمراض المعدية، الذي أكد بأنه بعد مقارنة الطفرة بالسلالة التقليدية، فإنها قد تكون أكثر عدوى ومقاومة أقوى للقاحات، لكن تفاصيلها غير معروفة حتى الآن”.

وكانت اليابان قد حذرت من أن الإصابات بفيروس كورونا ترتفع بمعدلات غير مسبوقة مع تسجيل إصابات جديدة في العاصمة طوكيو ارتفاعا قياسيا، الأمر الذي ألقى بظلاله على دورة الألعاب الأولمبية.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا إن سلالة “دلتا” أدت لانتشار الإصابات “على نحو غير مسبوق”، ودافع عن سياسة جديدة تلزم المصابين بأعراض متوسطة بعزل أنفسهم في المنزل بدلا من الذهاب إلى المستشفى.

وأضاف أمام البرلمان “دخلت الجائحة مرحلة جديدة… إذا لم يتوفر لدينا أسرة كافية لا يمكننا نقل الناس إلى المستشفيات. نحن نتحرك على نحو استباقي في هذا الشأن”.