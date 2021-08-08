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اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاحد، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس السبت، 147.850 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار.

وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، الى 148.500 دينار عراقي، وأسعار الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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