اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس السبت، 147.850 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار.

وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، الى 148.500 دينار عراقي، وأسعار الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.

