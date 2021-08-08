انت الان تتابع خبر اسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي، اليوم الاحد، مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد ومحال الصيرفة.
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147.900 دينار عراقي مقابل 100 دولار أمريكي، بعد ان سجلت خلال افتتاحها صباح أمس السبت، 147.850 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار.
وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، الى 148.500 دينار عراقي، وأسعار الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.
وارتفعت اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، الى 148.500 دينار عراقي، وأسعار الشراء 147.500 دينار لكل 100 دولار امريكي.