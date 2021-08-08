وزير الخارجية يسلّم أردوغان دعوة من الكاظمي لحضور اجتماع قادة دول الجوار

بغداد - ياسين صفوان - سلم وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوة من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور اجتماع قادة دول الجوار.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل وزير الخارجيّة فؤاد حسين"، مبينة فيه أن "حسين سَلّم الرئيس التركي رسالة دعوة من رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لحضور اجتماع القمة المزمع انعقادها في بغداد نهاية الشهر الحالي على مستوى القادة لدول جوار العراق".

وأضاف أنه "تمَّ خلال اللقاء بحث مجموعة قضايا تتصل بالعلاقات الثنائيّة والوضع في المنطقة".