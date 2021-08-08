اعلان الحصيلة النهائية لاصابات كورونا في الاولمبياد

وكانت اللجنة قد سجلت يوم الخميس الماضي أعلى حصيلة يومية للإصابات خلال الأولمبياد، منذ بدء إصدار تقريرها اليومي بهذا الشأن في أول يوليو/ تموز الماضي، حيث أعلنت عن 31 حالة.

ووبذلك وصل إجمالي عدد المصابين بالعدوى بين المعنيين بالأولمبياد حتى الآن إلى 430 حالة.



وضمت قائمة الإصابات الجديدة خمسة من ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، كما ضمت عددا من المتطوعين والموظفين والإداريين باللجنة المنظمة وغيرهم.