"طالبان" تعلن سيطرتها على "قندوز" شمالي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت حركة طالبان، الأحد، سيطرتها على مدينة قندوز شمالي أفغانستان بعد اشتباكات مع القوات الحكومية.

وخاضت القوات الأفغانية، معارك طاحنة ضد مسلحي حركة طالبان في وسط قندوز عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

وقال أمر الدين والي عضو مجلس ولاية قندوز، في تصريحان لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "قتالا شرسا من شارع إلى شارع يدور في أجزاء متفرقة من المدينة".

وأمس السبت، أعلن مسؤول أفغاني سيطرة حركة طالبان السبت، على مدينة "شبرغان" الواقعة في جوزجان شمال أفغانستان.

وقال نائب حاكم جوزجان قادر ماليا: "تراجعت القوات الحكومية والمسؤولون إلى المطار وطالبان سيطرت على ثاني ولاية تسقط عاصمتها في أيدي الحركة في غضون أقل من 24 ساعة".

واستولت الحركة على مدينة "زارانجي" عاصمة إقليم "نمروز" بجنوب غرب أفغانستان، الجمعة، وهو أول إقليم يسقط في أيدي طالبان منذ إعلان الانسحاب الأمريكي من أفغانستان.

ومنذ الانسحاب الأمريكي من أفغانستان شنت حركة طالبان هجمات كاسحة استولت خلالها على 90% من أراضي البلاد بحسب بعض التقديرات.

وتتأهب الحركة للانقضاض على المدن الكبرى وعواصم الأقاليم وحتى العاصمة كابول.

وطالبت بريطانيا جميع مواطنيها في أفغانستان بضرورة مغادرة البلاد على الفور بسبب "تدهور الوضع الأمني" هناك مع اشتداد القتال بين "طالبان" والقوات الحكومية.



يأتي ذلك فيما طلب مبعوث الأمم المتحدة في أفغانستان الجمعة طالبان بوقف هجماتها على العواصم الإقليمية في البلاد.