سلالة دلتا كورونا تتفشى في أستراليا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت ولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند، وهي أكثر ولايات أستراليا سكانا، 282 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا.



ويأتي ذلك في وقت تكافح فيه السلطات لوقف تفشي سلالة دلتا التي تجتاح البلاد.

وسجلت نيو ساوث ويلز 262 إصابة جديدة بتراجع عن المستوى المرتفع الذي بلغ 319 الذي تم تسجيله، السبت.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز جلاديس بريجيكليان: "أحث الجميع على الالتزام بالقواعد والنصائح الصحية وعدم مغادرة المنزل إلا في حالة الضرورة".

وتوفيت امرأة في الثمانينيات من عمرها خلال الليل ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في التفشي الحالي إلى 28.

وسجلت ولاية فيكتوريا المجاورة 11 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا في الوقت الذي ما زالت فيه الولاية خاضعة لعزل عام لمدة 7 أيام تم فرضه الأسبوع الماضي.

وسجلت كوينزلاند تسع إصابات محلية جديدة مع خروج مناطق من الولاية من العزل العام اليوم الأحد لكن تم فرض عزل عام جديد لمدة ثلاثة أيام على مدينة كيرنز بعد تقرير عن إصابة مجهولة المصدر.

ومع تفشي سلالة دلتا شديدة العدوى في الساحل الشرقي لأستراليا طبقت الولايات الثلاث عزلا عاما اقترحته الحكومة الاتحادية الأسبوع الماضي حتى يتم تطعيم ما لا يقل عن 70% من السكان.