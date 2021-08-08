قتلى وجرحى بمواجهات بين قوات الأمن وحركة الشباب جنوبي الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سقط قتلى وجرحى، الأحد، في اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن ومسلحي حركة الشباب الإرهابية جنوبي الصومال.



وأكدت وسائل إعلام محلية وقوع القتال في منطقة بارسنغوني التابعة لمدينة كسمايو الساحلية في محافظة جوبا السفلى، عقب شن مليشيات الشباب هجوما على مركز عسكري.

وقال سكان محليون إن المواجهات كانت شرسة بين الطرفين واستخدما خلالها أسلحة ثقيلة.

وزعمت مواقع إخبارية تابعة لحركة الشباب الإرهابية مقتل 8 من عناصر الأمن إضافة إلى الاستيلاء على 5 بنادق رشاشة خلال الاشتباكات، وسط غياب تقارير مستقلة لتأكيد أو نفي هذه الادعاءات.

وفي هذه الأثناء، لم تعلق السلطات الصومالية على المستوى الفيدرالي والإقليمي على الهجوم والقتال الذي أعقبه حتى الآن.

ويشن الصومالي عمليات أمنية مكثفة ضد مسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في جنوب ووسط البلاد لتقليص تهديدات الجماعة الإرهابية باستهداف الانتخابات النيابية التي انطلقت في الصومال خلال الأسبوع الماضي.

وكثفت الولايات المتحدة غاراتها الجوية ضد حركة الشباب في ظل تصاعد الهجمات الإرهابية منذ انسحاب المئات من القوات الأمريكية في وقت سابق من العام الجاري.