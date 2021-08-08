المغرب يسجل 10 آلاف إصابة جديدة بكورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة المغربية، امس، عن تسجيل 10 آلاف و 609 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-)، و92 حالة وفاة، فضلاً عن 6 آلاف و 473 حالة شفاء، خلال الـ24 ساعة الماضية، حسبما أفادت وكالة المغرب العربي للأنباء.



وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد19-)، أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لـ(كوفيد19-) بلغ 15 مليونا و37 ألفا و701 شخص، بينما بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثانية 10 ملايين و896 ألفا و199 شخصا.

وأوضحت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 687 ألفا و292 حالة منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في 2مارس (آذار)2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 605 آلاف و431 حالة، بنسبة تعاف قدرها 88.1%، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10 آلاف و255.

وبحسب النشرة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة 71 ألفا و606 حالات، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 1544 حالة منها 1033 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.