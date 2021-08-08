تعرف على نتائج العرب في اليوم الأخير من أولمبياد طوكيو 2021

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

تختتم يوم الأحد 8 أغسطس/ آب، النسخة الحالية من دورة الألعاب الأولمبية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، قبل انتقال الراية إلى باريس.



وأقيمت أولمبياد طوكيو خلال الفترة من 23 يوليو/ تموز وحتى 8 أغسطس بمشاركة دول من كافة أنحاء العالم.

نتائج سباقات الدراجات - سيدات

سجلت ابتسام زايد الظهور الأخير لأفراد البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، خلال مشاركتها في سباقات الدراجات.

وسقطت زايد بعد حادث تصادم، أسفر عن سقوط 7 لاعبات، واضطرت 4 منهن للانسحاب منهن المتسابقة المصرية.

ومع نهاية السباق حلت ابتسام زايد في المركز 18 بين 21 متسابقا برصيد 22 نقطة.