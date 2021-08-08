تظاهرات ضدّ فرض الشهادة الصحية في فرنسا

المناطق - وكالات

تظاهر نحو 240 ألف فرنسي اليوم في رابع عطلة نهاية أسبوع على التوالي رفضاً للشهادة الصحية للتوجه إلى المطاعم أو ركوب القطارات، وذلك قبل يومين من بدء سريانها للحد من تفشي كوفيد-19.

وأحصت السلطات الفرنسية عصراً 198 تحركاً في كل أنحاء البلاد وتوقيف 35 شخصاً وإصابة سبعة من قوات الأمن بجروح طفيفة.

وكانت وزارة الداخلية الفرنسية أحصت في 31 يوليو 204 آلاف متظاهر على الأقل. وجرت التظاهرات غداة دعوة جديدة وجهها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون إلى الفرنسيين لأخذ اللقاح.

وتلقى نحو 66 في المئة من الفرنسيين جرعة واحدة على الأقل من اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي أودى بأكثر من 112 ألف شخص في فرنسا.

وفي باريس، ردد حشد ضم نحو ألف متظاهر بينهم عدد من محتجي “السترات الصفر” هتافات معادية للرئيس ماكرون، وأحاط شرطيون بالحشد.