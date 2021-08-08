اليابان تسجل أول إصابة بطفرة 'لامدا' المتحورة من كورونا

وقال مسؤولون في وزارة الصحة اليابانية إن "الإصابة كانت لامرأة في الثلاثينيات من عمرها اكتشفتها السلطات بعد فحصها في مطار هانيدا الدولي لدى وصولها من بيرو في 20 يوليو الماضي".

وأضافوا أن "إصابتها ثبتت في فحص الحجر الصحي في المطار، دون أن تبدي أي أعراض".



وأشاروا إلى أن "الفيروس تابع لطفرة (لامدا) بعد تحليل أجراه المعهد الوطني للأمراض المعدية، الذي أكد بأنه بعد مقارنة الطفرة بالسلالة التقليدية، فإنها قد تكون أكثر عدوى ومقاومة أقوى للقاحات، لكن تفاصيلها غير معروفة حتى الآن".