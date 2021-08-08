رئيس إيران يفشل في تقديم مرشحي حكومته للبرلمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخفق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قديم مرشحي حكومته الجديدة إلى البرلمان، التي كان من المقرر أن يقدمها اليوم الأحد.

وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، علي رضا سليمي، إنه "لم تصل إلينا قائمة المرشحين لحكومة إبراهيم رئيسي التي كانت مقررة اليوم الأحد".



وأضاف سليمي في تصريحات صحفية نقلتها مراسلة ”الخليج 365” في طهران، "لم يتم إرسال قائمة الأعضاء المقترحين لمجلس الوزراء للحكومة الثالثة عشرة إلى البرلمان بسبب عدم الانتهاء منها".

وأشار إلى أنه "من المرجح أن ترسل القائمة إلى البرلمان يوم الثلاثاء".

وكان المتحدث باسم قوى الثورة الإسلامية في البرلمان، ولي إسماعيلي، قال الليلة الماضية لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، إن البرلمان سوف يتسلم قائمة المرشحين في حكومة رئيسي اليوم الأحد.

وتعهد الرئيس الإيراني الذي ينتمي لمعسكر التيار المتشدد، الخميس الماضي، خلال أداءه اليمين الدستوري، بأن يقوم بتقديم تشكيلة حكومته إلى البرلمان قبل انتهاء المدة الزمنية المخصصة لذلك، وهي أسبوعان.

بدوره، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن أمام الرئيس الجديد وفق النظام الداخلي للبرلمان مدة أسبوعين لتقديم الكابينة الوزارية، مضيفاً "لكنه بناء على مطالبة المرشد علي خامنئي بالإسراع بتشكيل الحكومة فيجب التعجيل في هذا الأمر".

وكان خامنئي، حث رئيسي خلال تنصيبه على الإسراع بتشكيل الحكومة بسبب الأوضاع التي تمر بها إيران.