شكرا لقرائتكم الإمارات: ندعم جهود السعودية لتحقيق أمن واستقرار اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رحبت دولة الإمارات، اليوم السبت، بتعيين هانس غروندبرغ مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة اليمنية. وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

إلى هذا، أثنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات على الدور المحوري الذي تقوم به السعودية في تحقيق الاستقرار والأمن لليمن، مؤكدة دعمها كافة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز آفاق السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة.

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وجددت الوزارة التزام دولة الإمارات بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار، في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.

من هو هانز غروندبرغ؟

كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عين، الجمعة، السويدي هانس غروندبرغ مبعوثا خاصا إلى اليمن، خلفا للبريطاني مارتن غريفثس.

الأمم المتحدة تعلن رسميا تعيين هانس غروندبيرغ مبعوثا خاصا لليمن

يأتي الإعلان بعد أكثر من شهر على انتهاء مهمة المبعوث الأممي السابق مارتن غريفثس الذي تم تعيينه وكيلا للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية.

ويعد غروندبرغ رابع مبعوث أممي إلى اليمن منذ 2011 عقب المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، والبريطاني مارتن غريفثس.