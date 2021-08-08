شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب" يوصى الحكومة بتشجيع الاستثمارات العربية والأجنبية نحو قطاعات الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بالعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها للتوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات.

جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التى وضعتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فى تقريرها العام بشأن خطة السنة الرابعة 21/22 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019- 2020/2021) والموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 21/22 ، والتى وافق عليها مجلس النواب وأحاله للحكومة لتنفيذ ما تضمنته من توصيات وملاحظات.

وطالب التقرير البرلمانى الذى وافق عليه مجلس النواب، دراسة الوسائل التى تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية بدلا من اتجاهها للاستثمار فى الخارج.

وكان رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى، مع إعلان حالة التقرير للحكومة نبه على لجان المجلس المختص متابعة ما يتم بشأن ما جاء فيه من توصيات.