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اليابان تدرس إعطاء جرعة ثالثة معززة ضد كورونا العام المقبل

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محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو - أ ش أ:
تدرس الياباني ما إذا كان ينبغي لها أن تعطي جرعة ثالثة معززة من اللقاح المضاد لفيروس العام المقبل.
ونقلت صحيفة (جابان تايمز) اليابانية عن مسئولين - لم تسمهم - قولهم إنه بدافع من احتمال تضاؤل ​​فعالية اللقاح بمرور الوقت والحاجة إلى التعامل مع سلالات الفيروس شديدة العدوى، ستواصل الحكومة الدراسة أثناء محاولة تأمين إمدادات لا تقل عن 200 مليون جرعة العام المقبل.
وأضافت الصحيفة أن الحكومة ستصل إلى قرار بشأن هذه المسألة بعد الأخذ في الاعتبار عدد الاصابات بالفيروس وكيف تتعامل الحكومات الأخرى مع الجرعات المعززة المضادة لكورونا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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