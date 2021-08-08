رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض ينتقد نظام أردوغان

محمد الفلاح - الأحد 8 أغسطس 2021

دعا رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض وزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، النظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، إلى اتخاذ الخطوات المناسبة، لإخماد الحرائق المشتعلة في مدن تركيا الجنوبية.



وقال باباجان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، : «لقد كنا نحترق منذ أيام. لقد فقدنا أرواحنا. وغادر عشرات الآلاف منازلهم. الإدارات المحلية تصرخ. أناشد السلطة: اسمعوا صرخة المواطنين المحليين. الموضوع ليس دفع تعويضات للموتى، أوقفوا هذه السياسة الاستفزازية».