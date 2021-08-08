الحكومة اليمنية ترحب بتعيين المبعوث الأممي الجديد وتؤكد دعمها له بهدف استئناف العملية السياسية

المناطق - وكالات

رحّبت الحكومة اليمنية بتعيين هانس غراندبرغ مبعوثا خاصا جديدا لليمن، خلفا لمارتن غريفيث، مؤكدة أنها ستقدم كل الدعم للمبعوث الأممي الجديد بهدف استئناف العملية السياسية.

وجددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، التأكيد على أن الحكومة اليمنية ستظل تمد يدها للسلام العادل والمستدام المبني على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها وطنيا وإقليميا ودوليا وستقدم كل الدعم للمبعوث الجديد بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الانقلاب والحرب التي أشعلتها المليشيات الحوثية والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الذي يواجه أسوأ أزمة إنسانية.

وأعرب البيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ( سبأ) عن أمل الحكومة، في أن يعمل المبعوث الجديد وبما يتمتع به من خبرة ودراية في الشأن اليمني، على استئناف الجهود السياسية الرامية للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في ظل الإجماع الدولي على ضرورة إنهاء الحرب والتوصل إلى تسوية سياسية عبر الحوار والتفاوض.