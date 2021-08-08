زعيم المافيا التركية يهاجم أردوغان وحزبه بسبب تضييق الخناق على الصحفيين

هاجم زعيم المافيا التركي، سادات بكر، الموالين لحزب العدالة والتنمية والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بسبب تضييق الخناق على الصحفيين الذين يقومون بعملهم ويحاولون كشف الحقائق.

وقال سادات بكر في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لقد هددتم الصحفي، فاتح ألتايلي ومكان عمله بوسائل إعلام (خبر ترك)، بعد أن تساءل بحسن نية عن سبب نشر صور توضح رئيس الجمهورية متعبًا ومريضًا».

وأضاف: «هل تهددون من يتحدثون بحسن نية بدلًا من قبول النقد؟! هل يوزع الرئيس الشاي على الشعب؟ في الوقت الحالي، غاباتنا مشتعلة، وأنتم تهددون الناس الذين يقولون لا يمكن إخمادها بالوسائل المتاحة».

وأردف: «الأشخاص المحترمون والمتميزون هم من لا يتجاوزون حدودهم، يجب أن لا تتجاوزوا الحد».

وانتقد زعيم المافيا التركية، سادات بكر، في وقت سابق، توزيع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عبوات الشاي، على سكان المدن المنكوبة، وقال: «كيف لرئيس الجمهورية أن يوزع عبوات الشاي على المواطنين المنكوبين في حرائق الغابات التي اجتاحت تركيا بأكملها».