حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يوجه انتقادات شديدة اللهجة ضد أردوغان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

انتقد المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري، فايق أوزتراك، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وذلك بعد أن أعلن مكتب المدعي العام بأنقرة، فتح تحقيقات رسمية ضد المشاركين في هاشتاج «Help Turkey» أو «ساعدوا تركيا» عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، بزعم إثارة القلق في المحافل الدولية.



ووفقًا لما ذكره موقع «جمهورييت» التركي، قال أوزتراك في تصريحات صحفية عقب اجتماع اللجنة المركزية بالحزب، حول هذا الموضوع: الدولة أصبحت مكانًا للحرائق والغابات تختفي. وأردوغان وحكومته يسعون حول السمعة! يدينون شخصًا يقول (ساعدوا تركيا)! إنهم يستهدفون شعبنا والمعارضة ويفتقرون إلى الحشمة والعقل والضمير بما يكفي لفتح تحقيق ضد الشخص الذي صرخ طالبًا المساعدة في الحريق».

وأضاف: «منذ متى كان طلب المساعدة من أجل الحرائق جريمة؟ من هم بحاجة إلى مكافحة الحرائق يقاتلون مع بلدياتنا والمعارضة والصحافة والمواطنين. إنهم لا يقدمون المعلومات الصحيحة لرؤساء البلديات من المفترض أنهم يعقدون اجتماعًا تنسيقيًا. لكنهم لا يتصلون برؤسائنا. أردوغان يفعل ما يفعله دائما. تحاول البلديات التهرب من المسؤولية من خلال إلقاء اللوم على جمعية الطيران التركية».

يُذكر أنه أعلن مكتب المدعي العام بأنقرة، في وقت سابق، فتح تحقيقات رسمية ضد المشاركين في هاشتاج «Help Turkey» أو «ساعدوا تركيا» عبر منصات التواصل الاجتماعي في تركيا، بزعم إثارة القلق في المحافل الدولية.

ووفقًا للخبر الذي نشره موقع «تي 24»، فإن الوحدات المعنية ستقوم بعمل تحقيقات وفحوصات في المنشورات التي تمت إضافة هذا الهاشتاج إليها.