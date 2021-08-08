شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشف عن الراغبات فى الإنجاب" مبادرة رئاسية لصالح "صحة المرأة"... اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الدولة المصرية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، على مدار الـ7 سنوات الماضية، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة لسد الفجوة فى الخدمات وتدنى مستواها.

وحرصت الدولة المصرية على العمل فى اتجاهين فى الملف الصحى للمصريين، الأول إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أما الثانى فهو إطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن وبشكل سريع فى ظل تطبيق معايير الجودة المتبعة عالميا بهدف تحقيق رضا المريض عن الخدمة.

وكان على رأس تلك الأولويات الاهتمام بصحة المرأة، تحت شعار "الست المصرية هى صحة مصر" وكان آخرها ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بافتتاح مجمع مصانع سايلو فوودز، لتنفيذ مبادرة للكشف وتوعية الراغبات فى الإنجاب، وقال: "نقدر نعمل مبادرة الرغبة فى الإنجاب أن احنا نعمل كشف على الراغبات فى هذا الأمر لمدهم ببرنامج صحى معين قبل الحمل لتوعية الناس لأنها قصة كبيرة جدا".

وهى ليست المبادرة الوحيدة لصالح الاهتمام بصحة الأم، نرصد تفاصيل المبادرات الرئاسية التى وجهت فى ذلك الصدد:

1- مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"..انطلقت فى يناير 2020، وتم فحص مليون سيدة حتى الآن.

2- مبادرة "أنتِ الأساس" تستهدف الكشف المبكر على سرطان الثدى فى عدة محافظات، وتم فحص 15.7 مليون سيدة.

3- الكشف عن أمراض الضغط والسكر والسمنة وتقديم التوعية بالمجان لما يقرب من 28 مليون امرأة بجميع أنحاء الجمهورية.

4- مبادرة الاهتمام بالصحة الإنجابية للسيدات فى عمر الإنجاب، وتم تجهيز 190 مركز لطب الأسرة داخل محافظة القاهرة.

5- حملة "أمان" أطلقتها عدة مؤسسات المجتمع المدنى جاء لتنظيم الأسرة وتوعية الأمهات بأهمية التخطيط لحياتهن خاصة بالنسبة للإنجاب.