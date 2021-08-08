صقلية تعلن عن حالة طوارئ لمدة ستة أشهر بسبب حرائق الغابات

محمد اسماعيل - القاهرة - روما - (د ب أ):

أعلنت الحكومة الإقليمية في صقلية حالة طوارئ وأزمة لمدة ستة أشهر، بسبب الحرائق الهائلة، التي تشتعل في الجزيرة، منذ نهاية يوليو الماضي.

وذكر رئيس الإقليم، نيلو موسوميسي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) لتوضيح القرار، أن ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير عادي، وظروف الطقس غير الطبيعية، سوف تظل تمثل خطرا في الأسابيع المقبلة.

وفي الوقت نفسه، في ساردينيا، تحدثت فرق الإطفاء في إقليم "أوريستانو" عن حريق اندلع في موقع سياحي صباح اليوم السبت.

ومنعت فرق الإطفاء الحرائق من الامتداد إلى المنطقة الزراعية المجاورة. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا.

ويشهد إقليم "أوريستانو" على الساحل الغربي من الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط حرائق غابات هائلة، تسبب أضرارا على نطاق واسع .

ويسبب ارتفاع درجات الحرارة بشكل غير عادي يصل إلى أكثر من 40 درجة مئوية جفافا في مختلف أنحاء الجزء الجنوبي من إيطاليا، مما يؤجج الحرائق.

ويُعتقد أن العديد من تلك الحرائق اندلعت عمدا.

وقال رجال الإطفاء الإيطاليون إنهم شاركوا في 800 حريقا يوم السبت وحده، بما في ذلك 106 في إقليم بوليا جنوب شرقي البلاد و 120 في إقليم كالابريا جنوب غربي البلاد و188 في صقلية.

ووصفت نقابة كولديريتي الزراعية هذا الصيف بأنه الأكثر حرارة منذ عقد.

وكانت صقلية وكالابريا وبوليا الأكثر تضررا من موجة الحرائق الأخيرة.

وذكرت فرقة الإطفاء إن شخصين في إقليم ريجيو كالابريا قتلا في الحرائق.