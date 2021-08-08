شكرا لقرائتكم خبر عن مالية الشيوخ: مواجهة اقتصاد مصر للتحديات انعكس إيجابى بمؤسسات التمويل الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة النائب هانى سرى الدين، قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة التحديات والانطلاق الاقتصادى خاصة مواجهة انتشار فيروس كورونا الأمر الذى انعكس فى تقارير مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى حيث وضعت وكالة بلومبرج مصر فى المركز 20 عالمية والثانى عربية من أصل 53 على مستوى العالم فى تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كورونا بفضل انخفاض معدل الوفيات والإصابات بها واستعادة حرية حركة الأفراد بشكل طبيعى وقدرتها على إجراء اتفاقات لتوريد اللقاح والأمصال.

وأشارت التقرير البرلمانى إلى أشاده البنك الدولى بقدرة مصر على مواجهة الأزمة واحتواء الأثر السلبى على الاقتصاد الكلى.

ونوه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، إلى حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى مواجهة فيروس كورونا والتى ساعدت على تخطى جانب كبير من الأزمة ودعمت أغلب القطاعات المنتجة كما دعمت أصحاب الأعمال والمشروعات علاوة على دعم المواطن من خلال توفير الاحتياجات الصحية لمواجهة انتشار كورونا وتطوير منظومة التعليم واتخاذ بعض التيسيرات الإلكترونية والمميكنة لخفض تكدس المواطنين بالمؤسسات المختلفة وكذلك بالنسبة لخدمات التقاضى والتوثيق والمرور وميكنة خدمات القطاع الطبى والتيسير على اصحاب المعاشات وميكنة خدمات المياه والكهرباء، هذا علاوة على توفير احتياطات آمنة وارصدة كافية من السلع الاستراتيجية خاصة أدوية كورون.

جاء ذلك فى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2020/ 2021)، والتى وافق عليها مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.