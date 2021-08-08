محمد الفلاح - خسائر فادحة للحوثي جنوب مأرب اليمنية

الأحد 8 أغسطس 2021

أعلن الجيش اليمني مقتل عناصر حوثية بقصف مدفعي وجوي استهدف تحركاتهم في جبهات رحبة مراد جنوب محافظة مأرب.



واستهدفت مدفعية الجيش اليمني تحركات للمليشيات الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة رحبة، وألحقت بها خسائر في الأرواح والعتاد منها تدمير طقم قتالي ومقتل جميع من كانوا على متنه.

وأعلن المركز الإعلامي للجيش اليمني عن غارات جوية لطيران التحالف العربي ‏استهدفت تجمعات حوثية في جبهة رحبة ونتج عنها سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا.

ونسفت إحدى الغارات الجوية عربة مدرعة تابعة لمليشيات الحوثي، ما أدى لتدميرها ومصرع طاقمها.

‏‎وتصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية مساء أمس الجمعة، لهجوم شنته المليشيات على مواقع الجيش في جبهة رحبة جنوب غرب محافظة مارب، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ودكت ‏مدفعية الجيش الوطني والمقاومة الشعبية مواقع وتحركات المليشيات على امتداد جبهة رحبة، حيث أسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى من عناصر المليشيا وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.