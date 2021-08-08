شكرا لقرائتكم خبر عن المعارضة الألمانية تطالب الحكومة بسرعة إغاثة اليونان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت أحزاب المعارضة في البرلمان الألماني (بوندستاج)، عدم إرسال ألمانيا حتى الآن أي مساعدات لليونان في مواجهة حرائق الغابات المتعددة.

وقالت المتحدثة باسم حزب الخضر في الشؤون السياسية الأوروبية، فرانتسيسكا برانتنر، أمس السبت، في تصريحات في برلين: «يتعين على الحكومة الألمانية أن تشارك في إجراءات إغاثة لليونان في إطار القدرات المتوفرة حاليًا.. بالإضافة إلى ذلك، لطالما طالبنا نحن حزب الخضر الحكومة الاتحادية بشراء طائرة لمكافحة الحرائق من أجل ألمانيا، ولكن أيضًا من أجل التضامن الأوروبي».

وذكرت برانتنر أنه يمكن للمروحيات الألمانية التي تُستخدم أيضًا لمكافحة الحرائق، تقديم المساعدة.

وقالت: «على المدى المتوسط، يتعين علينا تعزيز آلية الحماية المدنية الأوروبية ومواءمتها مع أزمة المناخ وآثارها».

وذكر المتحدث باسم سياسة إدارة الغابات في الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، كارلهاينتس بوزن، في تصريحات، أنه «كان يجب على الحكومة الألمانية أن تشارك بفعالية في توسيع أسطول طائرات مكافحة الحرائق الأوروبي منذ فترة طويلة»، وقال: «حرائق الغابات المشتعلة حاليًا في منطقة البحر المتوسط الأوروبية وتركيا قد اتخذت أبعادًا مدمرة. يُظهر الجفاف الهائل في السنوات الأخيرة أن هذا الخطر موجود أيضًا في وسط أوروبا، وأن سيناريوهات وقوع حرائق غابات على نطاق أكبر واقعية جدًا في ألمانيا»، مؤكدًا ضرورة أن تحصل ألمانيا بسرعة على طائرات مكافحة حرائق خاصة بها.

وقال بوزن: «في حالة وقوع كوارث طبيعية مثل حرائق الغابات الكبيرة، فإن الفعالية الأوروبية والالتزام المشترك مطلوبان، ولهذا السبب لا يمكننا ترك دول الاتحاد الأوروبي الست الأخرى المشاركة بالفعل في أسطول طائرات مكافحة الحرائق الأوروبي وحدها»، مضيفا أنه «من أجل مكافحة الحرائق الكبيرة لا نحتاج فقط إلى العديد من طائرات مكافحة الحرائق؛ بل أيضًا إلى طائرات كبيرة لمكافحة الحرائق، على سبيل المثال طائرات جامبو المعدلة. وبسبب موقعها المركزي في أوروبا، تعتبر ألمانيا أيضًا مناسبة بشكل مثالي كقاعدة لأسطول طائرات مكافحة الحرائق».

ولم ترسل ألمانيا حتى الآن أي مساعدات للمنطقة المنكوبة بحرائق الغابات في اليونان، ويُجرى حاليًا التحقق مما إذا كانت إحدى الولايات في ألمانيا يمكنها إرسال قوات إطفاء إلى اليونان، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية، أمس الجمعة.

ومنذ اندلاع الحرائق طلبت اليونان وألبانيا وإيطاليا ومقدونيا الشمالية وتركيا الدعم من الاتحاد الأوروبي، وكان هناك طلب مباشر للحكومة الألمانية بتقديم المساعدة.

وقال المتحدث باسم الداخلية الألمانية: «معظم الدول المذكورة طلب الدعم من طائرات مكافحة الحرائق التي لا تملكها ألمانيا حتى الآن»، يمكن استخدام مروحيات الشرطة والقوات المسلحة لمكافحة الحرائق الجوية في ألمانيا، رغم أن بعض المروحيات التابعة للشرطة يمكنها فقط نقل كمية صغيرة نسبيًا من المياه.